"Arka sıradakiler" için kolları sıvadı

31 Mart seçimlerinde, "Önceliği arka sıradakilere vereceğiz" söylemiyle dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söz verdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere Yamanlar'a gitti. İZBETON tarafından yolları asfaltlanan mahalle sakinleri Başkan Soyer'e teşekkür etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yol ve altyapı çalışmaları kapsamında önceliği merkezden uzaktaki mahallelere veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "arka sıralara yatırım yapma" söylemi doğrultusunda, çeşitli semtlerde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören cadde ve sokaklara hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar semtinde İZBETON tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, ekipleri ziyaret ederek yapılan işler hakkında bilgi aldı. Başkan Tunç Soyer'e incelemeleri sırasında Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya eşlik etti. Bölge sakinleri asfaltlanan yollar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e teşekkürlerini dile getirdi.



18 bin metrekare asfalt



Yamanlar'da iki farklı altyapı kurumu tarafından yürütülen çalışmaların ardından bölgedeki yolları yeniden düzenlemek üzere görevi teslim alan İZBETON Genel Müdürlüğü ilk etap programı kapsamında yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına hafta sonundan itibaren başladı. İZBETON yetkilileri, düzenleme ve asfalt programına alınan sokakların en az 18 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirterek, Yamanlar sokaklarının en kısa sürede istenilen şartlara karşılık verecek bir görünüme kavuşacağını dile getirdi. Yetkililer, ilk etapta sekiz sokakta başlayan çalışmaların tamamlanmasının ardından, altyapı kurumlarının diğer sokakları da teslim etmesiyle birlikte onarımların hız kesmeden süreceğini vurguladı. - İZMİR