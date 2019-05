Arka Sokaklar 520. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Baba ve ekip pusuya düşüyor!Bir kadın cinayetini çözmeye çalışan ekip ipucu yakalar. Olayın peşine düşerler.Öte yandan Hüsnü, başta Mesut olmak üzere ekipteki herkesin alay konusu olur. Çünkü oğlunu okula götüren Hüsnü tatsız bir tesadüf sonucu başka bir velinin markajına girer. Özellikle Hüsnü'ye evli olup olmadığını soran kadın başına bela açar. Zira yanlışlıkla çekilen bir fotoğraf gazete sayfalarına düşer. Kadının eski kocası bu duruma sinirlenir.Ekip ise peşinde oldukları bir işin artık sonuna gelmiştir. Rıza Baba ekibiyle birlikte büyük bir operasyon düzenler. Fakat operasyon sırasında başlarına gelenler hiç iç açıcı değildir. Patlama olur ve ekip gafil avlanır. Olayın bir uyarı olduğunu öğrenen Rıza ne yapacak?Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!GENEL HİKAYEYüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha 'yaşanır' bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.Yapımcı : Erler Film/ Türker İnanoğluYönetmen: Orhan OğuzGenel Koordinatör: Yılmaz EkmekçiSenaryo Danışmanı: Ahmet YurdakulSenaryo: Ozan Yurdakul, Sinan YurdakulOyuncular: Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)#arkasokaklar #rızababa #hüsnü #mesut #şevketçoruh #özgürozan #selin #oyaokar #merveoflaz #bahar