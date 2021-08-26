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Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı - Son Dakika

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı

26.08.2021 08:50

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan yeni sezonda diziden ayrılacağı iddia edildi. Saç ve sakalını uzatan Ozan'ın yeni halini görenler genç göründüğü yorumunda bulundu.

Çocuklar Duymasın'dan sonra yıllardır Arka Sokaklar dizisinde oynayan Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imaj değişikliğine gitti. Arka Sokaklar dizisinde ayrılacağı ileri sürülen Ozan, bir film projesi için kamera karşısında geçmeden önce saçını ve sakalını uzattı.

YEPYENİ BİR İMAJLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan oyuncu, son halini de Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 206 bin takipçisi bulunan oyuncu, yeni imajını da "Bekliyoruz bakalım" notuyla paylaştı.

"GENÇLEŞMİŞSİN"

Özgür Ozan'ın yeni imajını çok beğenen sevenleri ise "Senin yaşın gittikçe geriye gidiyor", "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı. Paylaşımı binlerce beğeni alan oyuncunun, pozları da kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı

Çocuklar Duymasın, Özgür Ozan, Instagram, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı - Son Dakika Magazin


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