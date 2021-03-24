Arka Sokaklar dizisinin setinde korona paniği! İki oyuncunun testi pozitif çıktı
24.03.2021 14:36
Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından onunla aynı karavanı kullanan oyuncu Merve Oflaz da koronaya yakalandı. Karantinaya alınan oyuncunun tedavisine başlandı.
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da koronavirüsü krizi yaşanmaya başlandı. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronaya yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı
Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı
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