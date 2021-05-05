Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy kansere yakalandı

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksoy, "Üzülerek söylemek isterim... Lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha buralarda olamayacağım. En yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza dönemezsem affedin" diyerek sevenlerinden dua istedi.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol almıştı. Aksoy'un canlandırdığı Volkan karakteri oldukça sevilmişti.

Lenfoma kanserine yakalandığını duyuran ünlü oyuncuya eski rol arkadaşları ve ailesinden destek mesajları yağdı.