Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecinden bahsetti: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"ESKİDEN DAHA TAKINTILIYDIM"

Hastalık sonrası bir takım tecrübeler edindiğini söyleyen Aksoy, "Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?" sorusuna, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum. Adapte oldum diyebilirim" şeklinde cevap verdi.

İşte ünlü oyuncuya gelen diğer sorular ve samimi cevapları;

Oyunculuk serüvenin devam edecek mi?

"Şaka mısın, tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah."

Tedavi ne kadar sürecek?

"Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim."

Kendini nasıl hissediyorsun?

"Dostlarım sizlerin sevgisi sayesinde, duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor."

Ümitsizliğe kapıldın mı?

"Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile. Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum."