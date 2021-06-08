Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Hastalık sonrası bir takım tecrübeler edindiğini söyleyen Aksoy, "Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?" sorusuna, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum. Adapte oldum diyebilirim" şeklinde cevap verdi.
İşte ünlü oyuncuya gelen diğer sorular ve samimi cevapları;
"Şaka mısın, tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah."
"Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim."
"Dostlarım sizlerin sevgisi sayesinde, duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor."
"Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile. Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum."
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecinden bahsetti: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim - Son Dakika Magazin