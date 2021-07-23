Arka Sokaklar dizisinin başladığı tarihten bu yana Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik, diziden ayrılık kararı almıştı. Geyik'in ardından yine dizinin eski oyuncuları arasında yer alan Onur Bay da projeden ayrıldı.
Yeni hedeflere yelken açmaya hazırlanan Yüsra Geyik, yorucu bir dönemin ardından soluğu tatilde aldı. Dans ederken pozlarını paylaşan Yüsra Geyik'e hayranları "aman Hüsnü Komiser görmesin" yorumları yaptı.
'Denedik/Yanıldık/Bitti' notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Geyik'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Son Dakika › Magazin › Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin