Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Lenfomaya yakalandım
05.05.2021 11:03
Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu " Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.
Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu " Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.." yazdı.
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