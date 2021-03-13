Arka Sokaklar son bölüme bombalı eylem damga vurdu! İşte Arka Sokaklar 581. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı - Son Dakika

Arka Sokaklar son bölüme bombalı eylem damga vurdu! İşte Arka Sokaklar 581. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

13.03.2021 03:00
Arka Sokaklar son bölüme bombalı eylem damga vurdu! İşte Arka Sokaklar 581. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı, System.String[]

Arka Sokaklar 581. son bölümü ile 12 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu.

Arka Sokaklar 581. son bölümü ile 12 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki son bölümünde, Medar ve adamlarının kanlı eylem gerçekleştirmesi heyecan dolu anlara sahne oldu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise belirlenen hücre evlerine baskınlar düzenleyen ekibin aksiyon dolu sahneleri ekranlara yansıdı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 581. Bölümde ekip, bombalı eylem ile sarsılıyor!

Medar, sevdiği kız Emire'nin ölümü üzerine intikam yemini eder. Ekibin operasyonu sırasında gerçekleşen bu ölüm, Medar'ı kanlı bir eylem planı yapmaya iter. Örgütün lider kanadında gelen olayı kişiselleştirme eleştirisine kulak asmaz ve planını gerçekleştirmek için harekete geçer. Mesut ve Ali'yi, adamlarıyla pusu kurduğu araziye getirmeyi başarır. İki taraf arasında kuvvetli bir çatışma yaşanır. Mesut ve Ali'nin yanındaki polislerle birlikte teröristlere büyük kayıplar verdirirler. Yakalanacağını anlayan Medar kaçmayı başarır.

Bu olaydan sonra daha da öfkelenen Medar, ikinci planını uygulamaya sokar. Adamları, polis arabasıyla birlikte içindeki polisleri yakalamayı başarır. Beynini yıkadığı genç bir örgüt elemanını, bombalar yüklenmiş o polis arabasına bindirerek Asayiş Şubenin otoparkına yollar. Bu sırada Ali ve eşi Pınar otoparkta; ekip ise, büroda toplantı halindedir. Genç, elindeki fünyeye basarak kendi ile birlikte polis arabasını havaya uçurur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Medar'ın bombalı eyleminden sonra yaraları sarmaya çalışıyor!

Medar, intikam yeminini yerine getirmiş ve ekip otoparkında bombalı araç patlatmıştır. Başta Rıza Baba olmak üzere tüm ekip, yaralıları kurtamak için seferber olmuştur. Bu sırada Medar'dan gelen bir telefon ekibin canını bir kez daha sıkar. Eylem öncesi yakaladığı iki polisten, tüm yaşananların acısını çıkartacağını söyler. Rıza Baba, iki polisi Medar'ın elinden kurtarmak için operasyonun fitilini ateşler. Belirlenen hücre evlerine baskınlar düzenleyen ekibimiz türlü türlü tehlikenin kucağında bulur kendilerini.

Arka Sokaklar son bölüme bombalı eylem damga vurdu! İşte Arka Sokaklar 581. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kanal D, Polis, Cuma, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar son bölüme bombalı eylem damga vurdu! İşte Arka Sokaklar 581. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı - Son Dakika Magazin


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