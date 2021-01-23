Arka Sokaklar zirvede - Son Dakika

Arka Sokaklar zirvede

23.01.2021 13:14
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Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 574. bölümü tüm kişilerde 9.19 reyting 18.54 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile

Cuma akşamları Kanal D'de...

Arka Sokaklar zirvede

Türker İnanoğlu, Erler Film, Orhan Oğuz, Reyting, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar zirvede - Son Dakika Magazin


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