'Arka Sokaklar' zirvede!
6 saat önce
538'inci bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde (Total) yüzde 9,32 reyting ve yüzde 19,94 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.
538'inci bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde (Total) yüzde 9,32 reyting ve yüzde 19,94 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.
Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümü ile 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de…
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:06
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