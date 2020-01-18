'Arka Sokaklar' zirvede! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Arka Sokaklar' zirvede! - Son Dakika Magazin

'Arka Sokaklar' zirvede!

6 saat önce

538'inci bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde (Total) yüzde 9,32 reyting ve yüzde 19,94 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.

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538'inci bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde (Total) yüzde 9,32 reyting ve yüzde 19,94 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.


Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümü ile 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de…

Arka Sokaklar Dizisi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:06 
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