Arka Sokaklar zirvede başladı

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı dizi günün en çok izlenen programı oldu.



Dizinin ekrana gelen 522. bölümü tüm kişilerde 6.45 izlenme oranı ve 18.80 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.



Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar yeni bölümü ile 20 Eylül Cuma akşamı Kanal D'de.