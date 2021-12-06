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Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi? - Son Dakika

Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?

06.12.2021 10:39

?Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Berkay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak için bir yıl önce 'Sokağın Yüzleri' projesini başlattı.

? Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Berkay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak için bir yıl önce 'Sokağın Yüzleri' projesini başlattı. 26 yaşındaki sanatçı, sokaklardan kağıt toplayan işçilerin çektikleri iki tekerlekli arabalarını, devasa çuvallarına çizdiği portreleriyle kişiselleştiriyor. Kentin arka sokaklarında her an karşınıza çıkacak 'Sürülebilir Sergi' modelinin öncülüğünü yapıyor.

Sanat galerileri ve sergi salonlarına çok sıcak bakmayan Berkay Kahvecioğlu, resim konusundaki yaratıcılığını sokaklardan besliyor. 'Sokakların Yüzleri Serisi' ilhamını, sokaklardan kağıt toplayan, geri dönüşüm sektörünün isimsiz işçilerinden almış. Kağıt dolu jüt çuvallara ilk portresini de bir yıl önce Fikirtepe'de yapmış. 'Atık kağıt toplayıcısının, İstanbul'un geçtiği her sokağında yeniden açılan bir sergi fikri gibi doğdu. Önce arabanın sahibinin bir fotoğrafını çekiyorum. Sonra da o fotoğrafa bakarak portreyi çuvalın görünen yüzüne çiziyorum' diyor. Projeyi, Sürdürülebilir? ve 'Sürülebilir' diye tanımlıyor.

O SOKAKTAN GEÇENLERE SELAM VERMEK GİBİ

Kahvecioğlu, 'Ben de geçtiğim her sokakta orada gördüğüm, gözüme takılan her ne ne varsa onları kendimce düzenliyorum. Mesela 'Mor ve Ötedesi'nin bir konser afişini gördüm. Başlığını 'Zor ve Ötesi' yaptım. Gruptakilerin yüzlerini kendimce yorumladım. O afişin yanına çizdiğim afişi astım. Bu da benden sonra o sokaktan geçenlere selam vermek gibi. Çalıştığım eserlerin hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Fakat bu, o an oradaysanız karşılaşabileceğiniz bir seri. Bu bağlamda alternatif karşılaşma alanları kurmakla ilgileniyorum diyebilirim. Galeri, atölye ya da sergi salonundan ziyade her an herkesin denk gelebileceği sürpriz bir karşılaşma sağlaması oluşturuyorum' dedi.

GÖRENLERİN HOŞUNA GİDİYOR

Çuvalına portresi çizilen Atık kağıt toplama işçisi Emin Kepeci, 'Berkay, resmimizi arabamızın çuvallarına çiziyor. Biz de o şekilde gezip, karton topluyoruz. Hem daha güzel görünüyor hem de insanların hoşuna gittikçe geri dönüştürmek için daha fazla kağıt toplamış oluyoruz' diye konuştu.

İsmail Kırti ise, 'Berkay ağabey, fotoğraflarımızı çektikten sonra çuvallarımıza portremizi çiziyor. Sokaklarda portrelerimizin olduğu çuvallarla atık kağıtları topluyoruz. Vatandaşların da ilgisini çekiyor, kimin yaptığını soruyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?
Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi?

Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, geri dönüşüm, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arka sokaklarda iki tekerlekli 'Sürülebilir Sergi? - Son Dakika


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