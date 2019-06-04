Arkadan bıçaklayıp kaçtılar! Barış'tan kötü haber

CUMARTESİ gecesi saat 03.00 sıralarında Londra
'nın kuzeyinde meydana gelen olay şöyle gelişti; Kız arkadaşını evine bırakan 33 yaşındaki Sivaslı
Barış Küçük, yakın mesafedeki evine doğru yürümeye başladı. Ancak Woodberry Down Kilisesi önünde soygun amaçlı kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Küçük'ün arkasından saldıran soyguncu, bıçağı baldırına sapladı. Darbenin ana damarlardan birini kesmesi sonucu genç iş insanı kan kaybından komaya girdi. Kaldırıldığı Londra Kraliyet Hastanesi'nde bacağı kesilen Küçük, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.
POLİS GÖRGÜ TANIĞI ARIYOR Polis
tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı belirtildi. Küçük'ün cüzdanının ve cep telefonunun kayıp olduğunu açıklayan polis, olayla ilgili bilgisi olanların 101 numaralı ihbar hattını aramalarını veya kimliklerini gizli tutarak 0800 555 111 numaralı Crimestoppers'i arayarak bilgi vermelerini istedi.
PIRIL PIRIL BİR GENÇTİ
Küçük'ün ölümü çevresinde derin üzüntü yarattı. Küçük'ün yaşadığı Manor
Haus semtinde hizmet veren bir marketin yöneticiliğini yapan Hüseyin Çiftçi, 13 yıldır komşu olduklarını söyledi. Çiftçi, "Küçük'ün öldürülmesi bizleri çok üzdü. Çok iyi biriydi, kimseyi incitecek biri değildi, tertemiz, saygılı, işinde gücünde olan pırıl pırıl bir gençti" dedi.