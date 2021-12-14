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Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

14.12.2021 14:25

Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Polis, aracının plakasını kaza sonrası olay yerinde düşüren sürücüyü arıyor Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Polis, aracının plakasını kaza sonrası olay yerinde düşüren sürücüyü arıyor

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirhan'dan Bilecik istikametine seyir halinde bulunan Turgay Arabacı idaresindeki 11 AAR 148 plakalı otomobile, Şeyh Edebali Üniversitesi mevkii Ulu Çınar Camii önünde bulunan kavşaktan dönmek isteyen İsmail Gümüş yönetimindeki 11 ABD 078 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turgay Arabacı idaresindeki araç takla atarak orta refüje devrildi. Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü Turgay Arabacı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Plakası düşen diğer araç sürücüsü İsmail Gümüş'ün ise kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

"Yolu temizlerken plakayı bulduk"

Turgay Arabacı'nın babası Muhlis Arabacı, kazayla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim oğlum aşağıdan geliyor Vezirhan tarafından. Diğer araçta karşı şeritten gelip direkt önüne fırlıyor ve vuruyor. Yandan vurduktan sonra araç takla atıyor. Ama vuran araç durmuyor hiç ve kaçıyor. Plakasını da burada düşürmüş. Yolu temizlerken plakasını bulduk." ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İsmail Gümüş, Vezirhan, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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