Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada

01.07.2022 13:14

Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı.

Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde kazaya sebebiyet veren sürücü arkada ki aracın kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde hareket halindeki ticari araca arkadan çarpan otomobil kazaya sebebiyet verdi. Çarpan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, ticari aracın içindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

YORUMLAR
500
Başkent'te kaza anı araç kamerasına yansıdı Başkent'te kaza anı araç kamerasına yansıdı Eskişehir'in Mor Haritası Yayında Eskişehir'in Mor Haritası Yayında
Kaynak: İHA

Yenikent, Tragger, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:20:24. #1.11#
SON DAKİKA: Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement