Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde kazaya sebebiyet veren sürücü arkada ki aracın kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde hareket halindeki ticari araca arkadan çarpan otomobil kazaya sebebiyet verdi. Çarpan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, ticari aracın içindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika