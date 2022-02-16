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Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi - Son Dakika

Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi

16.02.2022 01:03

TEKİRDAĞ'da, arkadan çarptığı kamyona sıkışarak yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü C.A., ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'da, arkadan çarptığı kamyona sıkışarak yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü C.A., ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 VE 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan F.G.'nin kullandığı 22 RN 763 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona saplanan otomobil yaklaşık 65 metre sürüklenirken, araçta sıkışan sürücü C.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden çıkarılan C.A., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi
Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi
Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi
Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi
Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi

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Şehir Hastanesi, Otomobil, Tekirdağ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi - Son Dakika
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