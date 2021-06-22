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Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı - Son Dakika

Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı

22.06.2021 11:26
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı, System.String[]

Koronavirüs salgını döneminde popüler olan arkadaş bulma uygulaması Bumble, iş yeri stresiyle mücadele etmek adına bu hafta tüm ofislerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

Sosyal medya uygulaması Bumble, personelinin stresle mücadele için tüm ofislerini geçici olarak kapattığını duyurdu. Üst düzey bir yönetici Twitter'da, kurucu Whitney Wolfe Herd'in "toplu tükenmişliğimizi doğru bir şekilde sezerek" hareketi ettiğini açıkladı.

PANDEMİDE POPÜLERLİK KAZANDI

Bumble, borsadaki ilk çıkışı ve kullanıcı sayılarındaki hızlı büyüme ile çoğu firmadan daha yoğun bir yıl geçirdi. Uygulama pandemi sırasında popülerlik kazandı. Bumble ve Badoo'daki ücretli kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 31 Mart'a kadar geçen üç ayda yüzde 30 arttı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN YENİ KARAR

Tatil duyurusu, birkaç teknoloji şirketinin ekonomi yeniden açılırken uzaktan çalışma planlarını açıklamasının ardından geldi. Örneğin Twitter, Jack Dorsey'in başlangıçta çalışanlarının "sonsuza kadar" evden çalışabileceğini söylemesine rağmen çalışanlarının çoğunun bir süre uzaktan ve bir süre ofiste çalışarak zaman geçirmesini beklediğini söyledi.

Google, insanları işyerine geri getirmek için zaman çizelgesini değiştirdi. 1 Eylül'den itibaren yılda 14 günden fazla evden çalışmak isteyen çalışanların bunun için başvurmaları gerekecek.

Öte yandan Apple çalışanları patron Tim Cook'un ofise yaygın bir şekilde geri dönme planlarına karşı bir kampanya başlattı. Apple CEO'su çalışanların eylül ayına kadar haftada en az üç gün ofiste olmaları gerektiğini söylemişti.

Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı

Twitter, Eylül, Apple, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı - Son Dakika Ekonomi


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