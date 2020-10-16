Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar - Son Dakika

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilaçsız rehabilite sürecindeki 26 yaşındaki Mücahit Çelik ve 27 yaşındaki Hasan Güzeldokumacı yaşadıklarını anlattı. Gençler, arkadaş çevresiyle düştükleri madde bağımlılığının kendilerini hayattan kopardığını ifade ederek, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalıştıklarını belirttiler.

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği bünyesindeki Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde madde bağımlıları ilaçsız tedavi ile yeniden hayata tutunuyor. Yaklaşık 51 dönüm arazi içerisinde bulunan merkezde hobi bahçesi, at çiftliği, spor salonu, kütüphane, oyun salonu ve havuz gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor. Merkeze gelen madde bağımlıları, etkinlik ve farklı aktivitelerle rehabilite oluyor. Bugüne kadar merkeze kabul edilen 400 madde bağımlısından 300'ü hayata yeniden tutunurken, 100'ü ise farklı nedenlerle rehabilite süreci tamamlanmadan ayrıldı.

UYUMDER'in Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite olmaya çalışan 26 yaşındaki Mücahit Çelik ve 27 yaşındaki Hasan Güzeldokumacı, madde bağımlılığı süreci ve hayata yeniden nasıl tutunduklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"İnsan nasıl yaşar onu öğrenmeye başladım"

13 senelik bir bağımlılık hayatı bulunduğunu ifade eden Mücahit Çelik, hikayesinin esrar türevleriyle başlayıp, sonradan kimyasala kaydığını ve eroinle sonuçlandığını söyledi. Merkeze gelmeden önce defalarca tedavi gördüğünü ancak ilaçlı tedaviden bir sonuç alamadığını belirten Çelik, "Sonunda burayı buldum ve iyi ki de bulmuşum. Burasının bana çok büyük katkıları oldu. Bu illetle ömrümün sonuna kadar yaşamam gerektiğine inandırıldım. Çünkü bu zorlu süreçte her şeyimi kaybettim diyebilirim. Çevremi ve ailemi kaybettim. Buraya geldiğimde tekrar insan olunabildiğini, nasıl normal yaşanabildiğini öğrendim. Ben bu illete 13 yaşında başladım ve şu anda 26 yaşındayım. Çocukluk görmedim, nasıl normal yaşanır bilmiyorum. 3 aydır tedavi sürecindeyim. İnsan nasıl yaşar onu öğrenmeye başladım. Derneğin katkıları bana budur" dedi.

"Arkadaş çevresiyle başladım"

Madde bağımlılığına arkadaş çevresiyle başladığını kaydeden Çelik, bu konuda kendi içinde de bir merak olduğunu söyledi. Çelik, "Bir kereden bir şey olmaz merakıyla ardının gelmeyeceğini düşünerek başladım. Ama o şekilde sonuçlanmadı. Çünkü ilk içimde bir haz olayı var. Bu ilerleyen dönemde hazdan çıkıp ihtiyaç konumuna geldi. Benim için bir su haline geldi. Hayatımı dibine kadar kararttı. Temiz bir yerimiz kalmadı" diye konuştu.

"Uyuşturucu sayesinde suça bulaştım"

Suça bulaşacak birisi olmamasına rağmen uyuşturucu sayesinde suça karıştığını ifade eden Mücahit Çelik, madde bağımlılığından kurtulduktan sonra diğer bağımlı gençlere ve ailelerine yardımcı olmak istediğini kaydetti. Çelik, rehabilite merkezlerinde görev almak istediğini ifade ederek, "Uyuşturucu konusunda bir insanı kurtarmak toplumu kurtarmaktır" dedi.

"Yalan konuşmazdım, yalan konuşmaya başladım"

Hasan Güzeldokumacı ise yaklaşık 10 yıldır uyuşturucu kullandığını ve bu konuda arkadaş kurbanı olduğunu ifade etti. Uyuşturucuya "bir kereden bir şey olmaz" diyerek başladığını belirten Güzeldokumacı, "Çok sosyal bir insandım, sosyal faaliyetlere katılırdım. Gülerdim, eğlenirdim. Sonra asosyal oldum, kendi içime kapandım. Aynı evin içinde ailem bile beni görmüyordu. Odamdan çıkmıyordum. Evden madde tedarik etmek için çıkıyordum. Yalan konuşmazdım, yalan konuşmaya başladım. Yemek yemez oldum ve kilo kaybettim. Buraya geldim bir ay önce, mobilya ustası olma yolunda gidiyorum. Arkadaşlarımla kamelyalar yapıyoruz. Sosyalleştim, arkadaşlarımla muhabbet ediyoruz. Uyku düzenim oldu. 3 öğün yemek yemeye başladım. Daha önce tek öğün yiyordum, yemediğim günler bile oluyordu. Uyuşturucuya para yetişmediği zamanlar aracılık yapıyordum, çok şükür bunlardan kurtuldum. Şu anda insanlarla güzel anlaşıyoruz, rengim, kilom yerine geldi. Mobilya ustası oldum. Burada hayvanları seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne ve babamı dinlemediğim için çok pişmanım"

Merkezde tedavisi tamamlandıktan sonra ayrılmayı düşünmediğini ve diğer bağımlı gençlere yardımcı olmak istediğini dile getiren Güzeldokumacı, "Ben bunun acısını yaşadım, onlara bunu anlatabilirim. Gençlere önerim arkadaşlarına uymasınlar, ailelerini dinlesinler. Boş gezmesinler, okusunlar, bir şeylerle ilgilensinler. Boş gezmek madde bağımlılığına sürüklüyor. Anne ve babamı dinlemediğim için çok pişmanım, şu an sözlerinden çıkmamaya gayret ediyorum" diye konuştu.

"Gençlerimizi hayata tutundurmaya çalışıyoruz"

UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, madde bağımlılığından kurtulmak isteyenleri küçük bir sınava alarak merkeze kabul ettiklerini söyledi. Erbil, "Sayın valimizin desteklediği ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da takip ettiği güzel bir yerimiz var. Burada yaklaşık 300'e yakın gencimiz var. 100'e yakın da kafasında bitirmeyip, gidenler oldu. Merkezimizde 12'ye yakın kurs veriyoruz. Aşçılık, silahsız güvenlik, oksijen kaynağı, mobilyacılık gibi kurslar alıyorlar. Merkezden çıktıkları zaman ellerinde bir iş oluyor. Burada 6 ay boyunca kalıyorlar. Bu kaldıkları süre içerisinde yoksunlukları bittikten ve beyin temizliği yapıldıktan sonra hayata adaptasyon sürecinde mesleki kursları alıyorlar. Aileleriyle duygu kayması yaşamamak için uzun süre görüşmüyorlar. Vücut ve beyin temizliğinden sonra gitmek isterlerse ailelerine teslim ediyoruz. Uzun süre kalanlar var. Şu anda 4 eğitmenimiz var. Tamamen Osmanlı şifahanesi dediğimiz bitkisel çaylarımızla, müzik ve su terapisi ile meslek kurslarıyla gençlerimizi hayata tutundurmaya çalışıyoruz" dedi. - ISPARTA