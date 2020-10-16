Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar - Son Dakika

Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar

16.10.2020 14:32
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar, System.String[]

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilaçsız rehabilite sürecindeki 26 yaşındaki Mücahit Çelik ve 27 yaşındaki Hasan Güzeldokumacı yaşadıklarını anlattı.

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilaçsız rehabilite sürecindeki 26 yaşındaki Mücahit Çelik ve 27 yaşındaki Hasan Güzeldokumacı yaşadıklarını anlattı. Gençler, arkadaş çevresiyle düştükleri madde bağımlılığının kendilerini hayattan kopardığını ifade ederek, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalıştıklarını belirttiler.

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği bünyesindeki Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde madde bağımlıları ilaçsız tedavi ile yeniden hayata tutunuyor. Yaklaşık 51 dönüm arazi içerisinde bulunan merkezde hobi bahçesi, at çiftliği, spor salonu, kütüphane, oyun salonu ve havuz gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor. Merkeze gelen madde bağımlıları, etkinlik ve farklı aktivitelerle rehabilite oluyor. Bugüne kadar merkeze kabul edilen 400 madde bağımlısından 300'ü hayata yeniden tutunurken, 100'ü ise farklı nedenlerle rehabilite süreci tamamlanmadan ayrıldı.

UYUMDER'in Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite olmaya çalışan 26 yaşındaki Mücahit Çelik ve 27 yaşındaki Hasan Güzeldokumacı, madde bağımlılığı süreci ve hayata yeniden nasıl tutunduklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"İnsan nasıl yaşar onu öğrenmeye başladım"

13 senelik bir bağımlılık hayatı bulunduğunu ifade eden Mücahit Çelik, hikayesinin esrar türevleriyle başlayıp, sonradan kimyasala kaydığını ve eroinle sonuçlandığını söyledi. Merkeze gelmeden önce defalarca tedavi gördüğünü ancak ilaçlı tedaviden bir sonuç alamadığını belirten Çelik, "Sonunda burayı buldum ve iyi ki de bulmuşum. Burasının bana çok büyük katkıları oldu. Bu illetle ömrümün sonuna kadar yaşamam gerektiğine inandırıldım. Çünkü bu zorlu süreçte her şeyimi kaybettim diyebilirim. Çevremi ve ailemi kaybettim. Buraya geldiğimde tekrar insan olunabildiğini, nasıl normal yaşanabildiğini öğrendim. Ben bu illete 13 yaşında başladım ve şu anda 26 yaşındayım. Çocukluk görmedim, nasıl normal yaşanır bilmiyorum. 3 aydır tedavi sürecindeyim. İnsan nasıl yaşar onu öğrenmeye başladım. Derneğin katkıları bana budur" dedi.

"Arkadaş çevresiyle başladım"

Madde bağımlılığına arkadaş çevresiyle başladığını kaydeden Çelik, bu konuda kendi içinde de bir merak olduğunu söyledi. Çelik, "Bir kereden bir şey olmaz merakıyla ardının gelmeyeceğini düşünerek başladım. Ama o şekilde sonuçlanmadı. Çünkü ilk içimde bir haz olayı var. Bu ilerleyen dönemde hazdan çıkıp ihtiyaç konumuna geldi. Benim için bir su haline geldi. Hayatımı dibine kadar kararttı. Temiz bir yerimiz kalmadı" diye konuştu.

"Uyuşturucu sayesinde suça bulaştım"

Suça bulaşacak birisi olmamasına rağmen uyuşturucu sayesinde suça karıştığını ifade eden Mücahit Çelik, madde bağımlılığından kurtulduktan sonra diğer bağımlı gençlere ve ailelerine yardımcı olmak istediğini kaydetti. Çelik, rehabilite merkezlerinde görev almak istediğini ifade ederek, "Uyuşturucu konusunda bir insanı kurtarmak toplumu kurtarmaktır" dedi.

"Yalan konuşmazdım, yalan konuşmaya başladım"

Hasan Güzeldokumacı ise yaklaşık 10 yıldır uyuşturucu kullandığını ve bu konuda arkadaş kurbanı olduğunu ifade etti. Uyuşturucuya "bir kereden bir şey olmaz" diyerek başladığını belirten Güzeldokumacı, "Çok sosyal bir insandım, sosyal faaliyetlere katılırdım. Gülerdim, eğlenirdim. Sonra asosyal oldum, kendi içime kapandım. Aynı evin içinde ailem bile beni görmüyordu. Odamdan çıkmıyordum. Evden madde tedarik etmek için çıkıyordum. Yalan konuşmazdım, yalan konuşmaya başladım. Yemek yemez oldum ve kilo kaybettim. Buraya geldim bir ay önce, mobilya ustası olma yolunda gidiyorum. Arkadaşlarımla kamelyalar yapıyoruz. Sosyalleştim, arkadaşlarımla muhabbet ediyoruz. Uyku düzenim oldu. 3 öğün yemek yemeye başladım. Daha önce tek öğün yiyordum, yemediğim günler bile oluyordu. Uyuşturucuya para yetişmediği zamanlar aracılık yapıyordum, çok şükür bunlardan kurtuldum. Şu anda insanlarla güzel anlaşıyoruz, rengim, kilom yerine geldi. Mobilya ustası oldum. Burada hayvanları seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne ve babamı dinlemediğim için çok pişmanım"

Merkezde tedavisi tamamlandıktan sonra ayrılmayı düşünmediğini ve diğer bağımlı gençlere yardımcı olmak istediğini dile getiren Güzeldokumacı, "Ben bunun acısını yaşadım, onlara bunu anlatabilirim. Gençlere önerim arkadaşlarına uymasınlar, ailelerini dinlesinler. Boş gezmesinler, okusunlar, bir şeylerle ilgilensinler. Boş gezmek madde bağımlılığına sürüklüyor. Anne ve babamı dinlemediğim için çok pişmanım, şu an sözlerinden çıkmamaya gayret ediyorum" diye konuştu.

"Gençlerimizi hayata tutundurmaya çalışıyoruz"

UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, madde bağımlılığından kurtulmak isteyenleri küçük bir sınava alarak merkeze kabul ettiklerini söyledi. Erbil, "Sayın valimizin desteklediği ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da takip ettiği güzel bir yerimiz var. Burada yaklaşık 300'e yakın gencimiz var. 100'e yakın da kafasında bitirmeyip, gidenler oldu. Merkezimizde 12'ye yakın kurs veriyoruz. Aşçılık, silahsız güvenlik, oksijen kaynağı, mobilyacılık gibi kurslar alıyorlar. Merkezden çıktıkları zaman ellerinde bir iş oluyor. Burada 6 ay boyunca kalıyorlar. Bu kaldıkları süre içerisinde yoksunlukları bittikten ve beyin temizliği yapıldıktan sonra hayata adaptasyon sürecinde mesleki kursları alıyorlar. Aileleriyle duygu kayması yaşamamak için uzun süre görüşmüyorlar. Vücut ve beyin temizliğinden sonra gitmek isterlerse ailelerine teslim ediyoruz. Uzun süre kalanlar var. Şu anda 4 eğitmenimiz var. Tamamen Osmanlı şifahanesi dediğimiz bitkisel çaylarımızla, müzik ve su terapisi ile meslek kurslarıyla gençlerimizi hayata tutundurmaya çalışıyoruz" dedi. - ISPARTA

Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar
Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar

Rehabilitasyon Merkezi, Mücahit Çelik, Uyuşturucu, Isparta, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bugün gerçekleşecek Süper Yeniay, burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak         
12:22
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 14:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaş çevresiyle madde bağımlısı oldular, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei