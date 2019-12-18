Arkadaş cinayeti sanığı: Çok pişmanım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaş cinayeti sanığı: Çok pişmanım - Son Dakika

Arkadaş cinayeti sanığı: Çok pişmanım

7 saat önce

ÇORUM'da güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür'ü (32) iş yeri önünde tabanca ile başından vurarak öldüren arkadaşı Murat Bilen'in (46) yargılanmasına başlandı.

Arkadaş cinayeti sanığı: Çok pişmanım, System.String[]

ÇORUM'da güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür'ü (32) iş yeri önünde tabanca ile başından vurarak öldüren arkadaşı Murat Bilen'in (46) yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, "Bana küfürler savurdu, yüzüme bile tükürdü. Kasten yapmadım, çok pişmanım" dedi.

Olay, geçen 12 Nisan'da Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Recep Rıdvan Özgür, taklacı güvercin satışı yaptığı iş yerinin önünde arkadaşı Murat Bilen'in silahlı saldırısına uğradı. Özgür, başına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı Bilen ise, çıkarıldığı mahkemece 'silahla kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Murat Bilen hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan Bilen, duruşmada yaptığı savunmasında, "18 yıl önce Recep Rıdvan Özgür, benim güvercinlerimi çalmıştı, o zaman yaşı küçüktü. Ben de o zaman kendisine tokat atmıştım. Bana hakkımdaki bazı dedikoduları kendisinin çıkardığını söyledi. Bu lafları kaldıramadım. Bana küfürler savurdu. Sonra da bana vurup, yüzüme tükürdü. Bu sinirle üzerimde bulunan silahı çıkardım ve ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bu olayı kasten yapmadım, çok pişmanım. Emekli olup köyüme yerleşecektim, gerçekten çok pişmanım" dedi.

'EŞİM ONA 'AĞABEY' DERDİ'

Duruşmada söz alan Recep Rıdvan Özgür'ün eşi Esra Özgür de, eşinin sanık Bilen'e 'ağabey' diyerek hitap ettiğini söyleyerek, "Eşimle devamlı kuş muhabbeti yaparlardı. Eşim telefonu kapattı ve kuş bakmaya gideceklerini söyledi. Sonra evden çıktı, ben eşimi çok iyi tanırım, herhangi bir kimseyle husumeti ya da kavga etmesi söz konusu değildir. Hatta eşim bu kişiye sürekli 'ağabey' derdi. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Murat Bilen'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.


Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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