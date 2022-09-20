Arkadaş cinayeti sanığına 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Arkadaş cinayeti sanığına 18 yıla kadar hapis istemi

20.09.2022 17:00
Arkadaş cinayeti sanığına 18 yıla kadar hapis istemi

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, arkadaşı Erhan Yazıcı'nın (41) gördüğü kediye 'Gel oğlum' diye seslenmesini üzerine alınan ve çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren Orhan Tayoğlu (58) hakkında 18 yıla kadar hapis talep edildi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, arkadaşı Erhan Yazıcı'nın (41) gördüğü kediye 'Gel oğlum' diye seslenmesini üzerine alınan ve çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren Orhan Tayoğlu (58) hakkında 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Olay, 7 Şubat'ta Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Kendi arkadaş grupları ile alkol alan Orhan Tayoğlu ile Erhan Yazıcı, bir süre sonra karşılaştı. Tayoğlu, iddiaya göre, bu sırada yanlarından geçen kediye 'Gel pisi pisi, gel oğlum' dedi. Bunun üzerine Yazıcı'nın "Bana mı dedin?" sorusuna Tayoğlu, "Hayır sana demedim kardeşim" dedi. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü; diğer kişilerin araya girmesiyle de son buldu. Taraflar ayrıldıktan yarım saat sonra Erhan Yazıcı, elinde bıçakla geri döndü. Yazıcı, kendisini savunmak isteyen Orhan Tayoğlu'nu elinden bıçakladı. Otomobilindeki pompalı tüfeği alan Tayoğlu da Yazıcı'ya ateş etti. Hastaneye kaldırılan Erhan Yazıcı, 13 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Orhan Tayoğlu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Orhan Tayoğlu, SEGBİS ile katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Şikayetçi avukatı Fırat Kılıç da sanık Orhan Tayoğlu'nun ceza indiriminden yararlanmak için olayı her aşamada farklı anlattığını savundu. Kılıç, "Sanığın anlattıkları hep birbiriyle çelişmektedir. Ayrıca tanıkları da onun gibi ifadelerini değiştirmektedir. Ailenin tek istediği, sanığın gereken cezayı alması. Bu şekilde acılarının azalacağını bize iletmektedirler" dedi.'PARMAĞIM KOPUK HALDE PANSUMAN YAPTIM'Sanık Orhan Tayoğlu ise maktulü öldürme veya yaralama kastı olmadığını iddia etti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan Tayoğlu, "İsteyerek bir şey yapmadım. Yaralandığımı görünce parmağım kopuk olduğu halde maktule pansuman yapmaya çalıştım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaş cinayeti sanığına 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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