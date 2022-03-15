HUSUMETLİSİNİ KORKUTMAK İSTERKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ, 21 YILLA CEZALANDIRILDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, husumetlisini korkutmak için rastgele ateş ettiği sırada arkadaşı Ramazan Ece'yi (52) başından vurarak öldüren Gençosman Yıldız, 21 yıl hapis ile cezalandırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Mart günü Körfez Atalar Mahallesi Işılay Sokak'taki oto yıkama dükkanında meydana geldi. Dükkana tabanca ile gelen Gençosman Yıldız, iddiaya göre, husumetli olduğu H.H.S.'yi korkutmak için 2 kez rastgele ateş etti. Bu sırada Yıldız'ın tabancasından çıkan mermilerden biri, arkadaşı Ramazan Ece'nin başına isabet etti. Dükkandakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Ece, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Gençosman Yıldız ise bir süre sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Gençosman Yıldız, hayatını kaybeden Ramazan Ece'nin ailesine avukatı aracılığıyla maddi yardımda bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Gençosman Yıldız'ın 'Olası kast ile kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek, 21 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

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HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)