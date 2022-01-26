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ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika

ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

26.01.2022 16:53

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre husumetlisini korkutmak için rastgele ateş ettiği sırada arkadaşı Ramazan Ece'yi (52) başından vurarak öldüren Gençosman Yıldız'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre husumetlisini korkutmak için rastgele ateş ettiği sırada arkadaşı Ramazan Ece'yi (52) başından vurarak öldüren Gençosman Yıldız'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Yıldız'ın 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Olay, 17 Mart 2021'de Körfez Atalar Mahallesi Işılay Sokak'taki oto yıkama dükkanında meydana geldi. Dükkana tabanca ile gelen Gençosman Yıldız, iddiaya göre, husumetli olduğu H.H.S.'yi korkutmak için 2 kez rastgele ateş etti. Bu sırada Yıldız'ın tabancasından çıkan mermilerden biri, arkadaşı Ramazan Ece'nin başına isabet etti. Dükkandakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Ece, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Gençosman Yıldız ise bir süre sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Ece'nin ölümüyle ilgili Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Gençosman Yıldız, öldürülen Ramazan Ece'nin ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın odadaki boğuşma sırasında hedef gözetmeksizin ateş etmiş olmasını göz önüne alarak 'olası kastla kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirdi. Sanık Yıldız'ın 20 yıldan 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Duruşmada savunma yapan Gençosman Yıldız ise "H.H.S. olay günü adamlarını bana zarar vermek için ofise toplamıştır. Ben kasıtlı olarak Ramazan ağabeyi öldürmüş değilim. Olay yerinde bulunan tanıklar olayın gerçeğini anlatmıyorlar. Olayın doğrusu benim anlattığım şekildedir. Ramazan ile bir husumetim yoktur. Benim kimseyi öldürme niyetim yoktu. Netice bu şekilde meydana geldi" dedi.

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre istemesi üzerine 15 Mart'a ertelendi.

ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

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Cumhuriyet, Kocaeli, Körfez, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARKADAŞ CİNAYETİ SANIĞINA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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