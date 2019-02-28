Son Dakika Haberleri: Arkadaş Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet

Arkadaş Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet

1 saat önce

Gaziantep'te boğarak öldürdükleri arkadaşlarının parası ve aracını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaş Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet, System.String[]
Gaziantep'te boğarak öldürdükleri arkadaşlarının parası ve aracını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Suriyeli Ahmed Elşaban ve Abdullah Meşail ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, cinayete karışmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların, fikir ve irade iş birliğiyle hareket ederek Ali Sunay'ı boğarak öldürdüklerini ve aracı ile diğer eşyalarını aldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan da 12'şer yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde 20 Nisan 2017'de evinde öldürülmüş bulunan Ali Sunay'ın, aracı ile diğer eşyalarının çalındığı belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:20:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaş Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]