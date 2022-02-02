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Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı - Son Dakika

Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı

02.02.2022 17:14
Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı

TOKAT'ta, tartıştığı arkadaşı Erol Öncü'yü (25) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Tamer M., yolcu otobüsüyle gittiği Kocaeli'nde yakalandı.

TOKAT'ta, tartıştığı arkadaşı Erol Öncü'yü (25) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Tamer M., yolcu otobüsüyle gittiği Kocaeli'nde yakalandı.

Olay, dün akşam Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde meydana geldi. Tamer M., iddiaya göre, arkadaşları Mücahit Delioğlan (24) ve Mertcan Gökbaş (21) ile evinde alkol aldı. Tamer M., daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Tamer M., evdeki av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVDEKİ 2 ARKADAŞA GÖZALTI

Olayın ardından kaçan Mücahit Delioğlan ve Mertcan Gökbaş, kent merkezinde yakalanırken, şüpheli Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tamer M.'nin yolcu otobüsü ile Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, öğle saatlerinde Tamer M.'yi ilçede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından Tokat'a getirileceği belirtildi.


Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı
Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı
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Av Tüfeği, Kocaeli, Alkol, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı - Son Dakika


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