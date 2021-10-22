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Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş - Son Dakika

Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş

22.10.2021 17:05
Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş

Eskişehir'de bir eğlence merkezinde içki içtiği arkadaşlarından birini öldüren, diğerini ise yaralayan şüpheli ile beraber kaçtığı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sosyal medyada cinayetten dakikalar önce arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğrafın altına, "Can cana kahpelik olmadığı yerde dosta düşmana karşı" sözlerini yazması dikkat çekti.

Hoşnudiye mahallesi İsmet İnönü caddesinde bulunan bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli İhsan Ö. (28) yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Aynı masada birlikte içki içtiği Baturhan A. (25) ve Veysel B. (32) silahla yaralandı. Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Baturhan A., yere yığılırken, seken kurşunlardan biri de Veysel B.'nin koluna isabet etti.

BAŞINDAN YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince başından yaralanan Baturhan A. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Baturhan A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olay yerinden kendi aracı ile kaçan şüpheli İhsan Ö. ile yanında bulunan Sinan İ. ve Murat N. Büyükdere mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DAKİKALAR ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

Olayda bir arkadaşını öldüren, diğerini de yaralayan İhsan Ö.'nün, sosyal medyasında hayatını kaybeden Baturhan A. ile paylaştığı fotoğrafa not olarak düştüğü "Can cana kahpelik olmadığı yerde dosta düşmana karşı" yazı dikkat çekti.

Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş
Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş
Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş

Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş - Son Dakika
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