Arkadaş katiline 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaş katiline 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis - Son Dakika

Arkadaş katiline 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

6 saat önce

ANTALYA'da, başına saksıyla vurduktan sonra bıçakladığı arkadaşı Sadık Cantürk'ün (45) cesedini su kanalına atmak isterken yakalanan Soner Ersundu (45), tutuklu yargılandığı davada 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaş katiline 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis, System.String[]

ANTALYA'da, başına saksıyla vurduktan sonra bıçakladığı arkadaşı Sadık Cantürk'ün (45) cesedini su kanalına atmak isterken yakalanan Soner Ersundu (45), tutuklu yargılandığı davada 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde gecekonduda meydana geldi. Soner Ersundu, Ayşegül G. ve Sadık Cantürk, akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Soner Ersundu ile Sadık Cantürk arasında, saat 04.30 sıralarında kavga çıktı. Ersundu, çiçek saksısıyla Cantürk'ün başına vurdu ardından 3'ü sırtından olmak üzere 5 yerinden bıçaklayıp, öldürdü. Evden gelen sesler üzerine mahalleli, polisi aradı.

Soner Ersundu, Sadık Cantürk'ün cansız bedenini kolundan tutup, sürükleyerek, 50 metre uzaklıktaki Devlet Su İşleri'ne ait su kanalının yanına getirdi. Ersundu, cesedi kanala atacağı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, Soner Ersundu ile Ayşegül G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Ayşegül G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Soner Ersundu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soner Ersundu, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın 'kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesiyle birlikte beraatini talep etti.

Sanık Soner Ersundu, son sözünde pişman olduğunu dile getirerek, "O bana saldırmasıydı ben öyle bir şey yapmazdım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Soner Ersundu'yu 'haksız tahrik indirimi' uygulanmaksızın 'kasten insan öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Duruşmadaki tavrı dolayısıyla sanığa 'iyi hal' indiriminde bulunan mahkeme heyeti, cezayı 25 yıl hapse indirdi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
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