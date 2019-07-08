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Arkadaş kavgası kanlı bitti

33 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavga sokağa taşındı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavga sokağa taşındı. Kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı.

Olay Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. ile T.B, kahvede birlikte oyun oynadıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Münakaşa kavgaya dönüşürken, T.B, E.G'yi bacağından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan şahıs özel bir araçla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri zanlı T.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
Osmaniye, İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa
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