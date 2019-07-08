Arkadaş kavgası kanlı bitti
33 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavga sokağa taşındı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavga
sokağa taşındı. Kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı.
Olay Osmaniye
Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. ile T.B, kahvede birlikte oyun oynadıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Münakaşa kavgaya dönüşürken, T.B, E.G'yi bacağından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan şahıs özel bir araçla Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri zanlı T.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
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