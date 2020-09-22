Arkadaş tavsiyesiyle kudret narı yetiştiren ikiz kardeşler talepten memnun - Son Dakika

Bartın'da arkadaşlarının tavsiyesi ile kudret narı yetiştiren ikiz kardeşler, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Akpınar köyünde tarımla uğraşan 25 yaşındaki ikiz kardeşler Koray ve Şenay Keskin, 3 yıl önce Bursa'daki arkadaşlarını tavsiyesi ile kudret narı yetiştirmeye başladı.

Evlerinin bahçesindeki 200 metrekarelik serada yetiştirmeye başladıkları kudret narlarını ilk zamanlarda satmakta güçlük çeken kardeşler, şu an birçok ile siparişle ürün gönderiyor.

İkizlerden Koray Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin bahçesindeki 200 metrekarelik serada kudret narlarını yetiştirdiklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirtti.

Ürünün nisan ayında ekildiğini ve 5-6 aylık hasat sürecinin bulunduğunu belirten Keskin şunları söyledi:

"Ektim ve yetiştirdim. Faydası da çok. Koronavirüs döneminde insanların bağışıklık kazanması, C vitamini ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Bunda da oldukça bol. Ben bu ürünleri birçok ile gönderiyorum. Burada da 30'a yakın müşterim var. Kanser hastalarına, midesinde rahatsızlık olanlara da gönderiyorum. Satışlardan memnunum. İyi ki başlamışım."