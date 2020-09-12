Son dakika! Arkadaş ziyaretine giderken otomobil çarptı: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Arkadaş ziyaretine giderken otomobil çarptı: 1 ölü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde arkadaş ziyareti yolunda otomobilin çarptığı genç adam hayatını kaybetti.

Arkadaş ziyaretine giderken otomobil çarptı: 1 ölü TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde arkadaş ziyareti yolunda otomobilin çarptığı genç adam hayatını kaybetti. Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Akçahalil Mahalesi'ne arkadaş ziyareti için yola çıkan Sezgin Kılıç'a (35), yaya halinde karşıdan karşıya geçtiği sırada Malkara istikametine seyreden E.S. yönetimindeki 59 AJ 661 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücü E.S. ise Süleymanpaşa jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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