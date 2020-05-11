Arkadaşı bacağından bıçakladı - Son Dakika

Antalya'da 16 yaşındaki R.S., tartıştığı arkadaşı 15 yaşındaki K.T. tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 134 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Parka gelen R.S. ve arkadaşı K.T., bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. R.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T. tarafından sol bacağından iki kez bıçaklandı. K.T. olay sonrası kaçarken, çevredekiler 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri R.S'yi, Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürdü. R.S. polise, kendisini yaralayanın K.T. olduğunu söyledi. Polis K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede oturanlar, gençlerin parktaki kavgalarından usandıklarını söyledi. Bir mahalleli, parkta olaysız gün geçmediğini belirterek, yaralanan kişinin birkaç gün önce tabancayla etrafa ateş ettiğini ileri sürdü.