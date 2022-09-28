Olay, saat 11.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi 1'inci Leylak Sokak'ta meydana geldi. Şahin Ç., yolda karşılaştığı arkadaşı Mesut A. ile 'arkadan konuşma' nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Şahin Ç., Mesut A.?yı bıçakladı. Yaralı halde kaçarak yakındaki sağlık ocağına sığınan Mesut A., ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI - Son Dakika

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