ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI - Son Dakika
Üye Girişi

ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI

28.09.2022 13:35
ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kavgada arkadaşı Şahin Ç. (43) tarafından bıçaklanan Mesut A. (45), yaralı halde sağlık ocağına sığındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kavgada arkadaşı Şahin Ç. (43) tarafından bıçaklanan Mesut A. (45), yaralı halde sağlık ocağına sığındı. Mesut A., hastaneye sevk edilirken, Şahin Ç. de gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi 1'inci Leylak Sokak'ta meydana geldi. Şahin Ç., yolda karşılaştığı arkadaşı Mesut A. ile 'arkadan konuşma' nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Şahin Ç., Mesut A.?yı bıçakladı. Yaralı halde kaçarak yakındaki sağlık ocağına sığınan Mesut A., ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Bursa'da iki arkadaş arasında 'dedikodu' kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı Bursa'da iki arkadaş arasında 'dedikodu' kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi
Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
17:03 "Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 18:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement