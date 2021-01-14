Arkadaşı değil annesi, üstelik büyükanne bile oldu - Son Dakika

Arkadaşı değil annesi, üstelik büyükanne bile oldu

14.01.2021 11:59
Arkadaşı değil annesi, üstelik büyükanne bile oldu, System.String[]

Kısa bir süre önce Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bir kızı dünyaya geldikten sonra anneanne de olan Yolanda Hadid, geçip giden yıllara rağmen fiziksel görüntüsünü koruyor.

Kısa bir süre önce Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bir kızı dünyaya geldikten sonra anneanne de olan Yolanda Hadid, geçip giden yıllara rağmen fiziksel görüntüsünü koruyor.GÜNLÜK ŞIKLIK Anne- kız Yolanda ve Gigi Hadid önceki gün New York'ta çıktıkları gezintide objektiflere takıldı. Maskelerini takan Yolanda ve Gigi Hadid, günlük ve şık giysileriyle de dikkat çektiler.NAZAR BONCUĞUNU EKSİK ETMEDİ

Bir kahve dükkanına giren Yolanda Hadid ve Gigi Hadid, orada alışveriş yaptıktan sonra sohbet ederek yürüyüşlerini sürdürdü. Bu arada Gigi Hadid'in telefonunu süsleyen rengarenk boncuklar arasında yer alan nazar boncuğu da dikkat çekti.ÜÇ ÇOCUK ANNESİ Mohamed Hadid ile 1994 yılında yaptığı ilk evliliğinden Gigi, Bella ve Anwar adında üç çocuk annesi olan Yolanda Hadid de bir dönemin kendinden söz ettiren modellerinden biri. Doğum adıyla Yolanda Hadid van den Herik; 1964 yılında Hollanda'da dünyaya geldi.ÜholHOLLANDA'DA KEŞFEDİLDİ Ülkesinde geçirdiği gençlik yıllarında tasarımcı Frans Molenaar'ın teklifiyle modelliğe başladı ve bunun hemen ardından Ford Models ile anlaşma yaptı. Daha sonra da Paris, Milano gibi moda alanında etkili olan merkezlerde düzenlenen defilelerle podyuma çıktı. 15 yıl boyunca modellik yapan Yolanda Hadid, 1994 yılında Mohamed Hadid ile evlenince mesleğini bıraktı ve Los Angeles'ta yerleşik düzene geçti.ESKİ EŞİNİN SOYADINI KULLANIYOR

Yolanda ile Mohamad Hadid'in evliliği 2000 yılına kadar sürdü. Hadid, dana sonra 2011 ile 2017 arasında David Foster ile evli kaldı. Ondan da boşandıktan sonra eski eşi Mohamed Hadid'in soyadını kullanmaya devam etti. ÇOCUKLARI DA ONUN İZİNDEN GİTTİ Hadid'in çocukları Gigi, Bella ve Anwar da tıpkı onun gibi moda dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Her üçü de ünlü markaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.BÜYÜKANNE OLDU 2012 yılından bu yana Lyme hastası olan ve bu konuda farkındalık yaratmak için faaliyetlerde de bulunan Yolanda Hadid, koronavirüs karantinasında da üç çocuğunu ve onların sevgililerini de yanına alarak çiftliğinde kaldı. Kızı Gigi'nin Zayn Malik ile ilişkisini destekleyen Hadid, bir süre önce bir kız torun sahibi oldu. Hadid ve Malik'in bebeklerinin ilk dönemdeki bakımına da yardımcı oldu.DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI Yolanda Hadid, 11 Ocak'ta doğum gününü kutladı. Ondan bir gün sonra da aile, Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik'in 12 Ocak'taki doğum gününü kutladı.

Arkadaşı değil annesi, üstelik büyükanne bile oldu

Zayn Malik, Gigi Hadid, New York, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Arkadaşı değil annesi, üstelik büyükanne bile oldu - Son Dakika Magazin


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