Arkadaşı ile alışverişe gitmişti, AVM'de annesinin elinden Covid-19 aşısını oldu - Son Dakika

Arkadaşı ile alışverişe gitmişti, AVM'de annesinin elinden Covid-19 aşısını oldu

AVM'lerde Covid-19 aşılaması başladı

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası genişleyerek devam ediyor. 'Yerinde aşı' uygulamasının başlaması ile birlikte bugün alışveriş merkezlerinde de aşılama başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da yer alan bir alışveriş merkezinde de aşılamalar gerçekleştirildi. 'Yerinde aşı' uygulaması ile tren garları, havalimanları, otogarlar, AVM'ler ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda Sağlık Bakanlığınca kurulan aşı merkezlerinde aşılamalar gerçekleştirilecek. Arkadaşıyla alışveriş yapmak için geldiği AVM'de annesini gören Umutcan Çimgöl, burada aşı uygulandığını öğrenince hemen aşısını olduğunu söyledi. Daha önce aşı için randevu aldığını ve randevusunu beklediğini, ancak böyle bir hizmet olduğunu duyunca hemen faydalandığını belirten Çimgöl, annesinin elinin oldukça hafif olduğunu belirtti.

"Annemin eli çok hafifmiş gerçekten hiç hissetmedim"

AVM'de arkadaşı ile alışverişe geldiği sırada aşısını annesinin elinden olan Umutcan Çimgöl, "Bu konuda olumlu düşünüyorum. Çünkü bu konu ile ilgili başka ülkelerde de olumlu şeyler duyuyordum. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların hastaneye gitmeye vakti olmayabilir. AVMlere insanların çoğunluğu her dakika geliyor ve geldiklerinde de aşılarını olabilirler. Ben de o şekilde karar verdim, gördüm ve aşımı olmaya karar verdim. Aşıyı oldum o yüzden başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah daya yaygın bir şekilde, daha yaygın yerlerde aşılamaya devam eder. Annemin eli çok hafifmiş gerçekten. Hiç hissetmedim. Çok da güzel oldu eline sağlık. Bana kalırsa herkes aşıyı yaptırmalı" şeklinde konuştu.

Normalde, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve aşı biriminde görevlendirilen anne Gültaze Çimgöl ise "Umarım aşılama yoğun bir şekilde devam eder. Bir an önce bu işi hızlandırıp bitirmek istiyoruz biz de. Oğlumun gelmesi benim için de sürpriz oldu. Hoş bir tesadüf oldu. Daha önce de sağlık evinde çalıştım, o zaman da orada çalışan tek ebe olduğum için kendi çocuğumu da aşılamıştım" diye konuştu.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aynur Yazıcı Sorucuoğlu, "Bugün itibariyle başladık, buranın çalışanları ve müşterilerine aşı uygulayacağız. Şuan da talep yoğun. AVM merkezi bize tıbbi bir oda hazırladı. Biz de ekipmanlarımızı getirdik, acil dolabımız var, sedyemiz var, hekimlerimiz ve hemşirelerimiz burada. Şuan da herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. 10.00-18.00 saatleri arasında yapıyoruz. Halkımıza daha çabuk ulaşmak ve aşı oranımız artırmak amacıyla bu yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Yüzme antrenörü olduğunu söyleyen ve işini daha rahat yapabilmek için aşı olduğunu söyleyen Güran Taşpınar, "Ben arkadaşımla beraber geldim, haberini almıştım. Bence çok da güzel oldu. Çünkü insanlar hastaneye giderken de çekiniyor. Bu bizim için çok güzel oldu. Uygulama eğer ne kadar genişletilirse o kadar güzel olur. Çünkü insanların ulaşımı bu uygulamalara ne kadar kolay olursa o kadar iyi. Aşılar çok önemli çünkü" açıklamasında bulundu.

AVM içerisinde yer alan lokantada aşçı olarak görev yapan Samet Demircan ise, "Çok güzel bir duygu. Beklemediğimiz halde geldiler, çok teşekkür ederiz. Gidip sıra beklemektense burada ayağımıza kadar gelmişler, işimizden de alıkoymadılar bizi, çok teşekkür ederiz" dedi.