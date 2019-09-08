Son Dakika Haberleri: Arkadaşı ile girdiği denizde dalgaların sürüklediği çocuk kayboldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arkadaşı ile girdiği denizde dalgaların sürüklediği çocuk kayboldu

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, dalgaların sürüklediği diğer çocuk ise kayboldu.

Arkadaşı ile girdiği denizde dalgaların sürüklediği çocuk kayboldu, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, dalgaların sürüklediği diğer çocuk ise kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren M.E. (14) ve E.D. (14) isimli çocuk, bir anda dalgalara kapıldı. Olayı gören sahildeki vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi yaşayan çocuklardan M.E. kurtarılarak sahile çıkartılırken, E.D. dalgaların arasında kayboldu. Vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.E., Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve cankurtaranlar denizde arama çalışmaları başlattı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışma, denizdeki dalgaların kuvvetinin artması nedeniyle durdu. Ekipler arama çalışmalarını karadan sürdürüyor. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinden boşandı, sıfırdan başladı, şimdi 3'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor
Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:29:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşı ile girdiği denizde dalgaların sürüklediği çocuk kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]