Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı

6 saat önce

- Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı Evinin banyosunda ölü bulunan kadının katili eski kocası çıktı Evinin banyosunda ölü bulunan Lale Bayram'ın katil zanlısı eski kocası çıktı.

- Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı

Evinin banyosunda ölü bulunan kadının katili eski kocası çıktı

İSTANBUL - Evinin banyosunda ölü bulunan Lale Bayram'ın katil zanlısı eski kocası çıktı. Zanlının cinayeti bir arkadaşı ile birlikte işlediği öğrenilirken, genç kadının ölmeden önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 00.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Gümüşdere Sokak'ta bulunan dört katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelmişti. Kirasının 2 gün gecikmesi üzerine kiracısı Lale Bayram (25)'ı arayan Yasin Y. (22), kendisine ulaşamayınca eve gitmiş, kapıyı açamayınca polise haber vermişti. Olay yerine çağrılan çilingir, polis eşliğinde kapıyı açınca içeri giren polisler Lale Bayram'ın cansız bedenini banyoda bulmuştu. Polis, 25 yaşındaki Lale Bayram isimli kadının öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Lale Bayram'ın bir süre önce eşi Yasin A. (30)'dan ayrıldığını tespit etti. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan teknik, fiziki takibin ardından Bayram'ın eski eşi Yasin A. da şüpheli olarak yakalandı. Yasin A. ile birlikte mahalleden arkadaşı Servet K. de şüpheli olarak gözaltına alındı. Kadının ev sahibi Yasin Y. de şüpheli olarak emniyete götürüldü.

Arkadaşıyla plan yapıp genç kadını öldürdüler

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların ifadeleri sonucunda, Yasin A.'nın eski eşi tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü bu sebeple arkadaşı Servet K.'nın kendisine "İstersen onu öldürelim" dediği, cinayeti bu sebeple işledikleri ve cinayete intihar süsü vermek için kadının bileklerini de kestikleri öğrenildi.

Lale Bayram isimli kadını öldürmek suçuyla adliyeye sevk edilen şüpheliler Yasin A. ve Servet K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi Yasin Y. ise serbest bırakıldı.

Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:07 Kaynak: İHA

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