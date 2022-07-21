Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2) - Son Dakika
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Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2)

21.07.2022 16:36
Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2)

RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDenizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Ergen'in cenazesi ailesini yaşadığı Kırlan Mahallesi'ne getirildi. Ergen için Kırlan Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergen'in babası Hüseyin Ergen ile yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katıldı. Kılınan namazın ardından Ergen'in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Pamukkale Üniversitesi, Adli Tıp Kurumu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2) - Son Dakika
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