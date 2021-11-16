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"Bana bayıltıcı su verdiler..." Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi - Son Dakika

"Bana bayıltıcı su verdiler..." Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi

16.11.2021 15:47

"Bana bayıltıcı su verdiler.

"Bana bayıltıcı su verdiler..." Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık: "Olayı hatırlamıyorum, bana bayıltıcı su vermişler"

KOCAELİ - Kocaeli'de kız kardeşini sosyal medyada takip ettiği için iş arkadaşıyla kavga eden ve bu sırada kavgaya karışan bir şahsı öldüren zanlının yargılanmasına başlandı. Savunmasında olayı hatırlamadığını söyleyen sanık, "Bana bayıltıcı su vermişler" dedi.

Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Şehit Onbaşı Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta 9 şahıs arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Barış T., cebinden çıkarttığı bıçak ile Halil Kuru'yu bıçakladı. Barış T. ise kavgaya karışan Uğur T. tarafından silahla ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuru ve Barış T., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil Kuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tedavisinin ardından Barış T.'yi ve Uğur T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan Barış T. tutuklanırken Uğur T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan Barış T., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Barış T. SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları, tanıklar ve maktulün yakınları da salonda hazır bulundu.

"Barış'ın bana küfretmesinin sebebi kız kardeşini sosyal medyadan eklememmiş"

Olaya karışan Sezgi K., duruşmada tanık olarak dinlendi. Olay günü Barış T.'nin kendisini aradığını söyleyen Sezgi K., "Bana küfürler ederek 'seni keseceğim, öldüreceğim' gibi sözler söyledi. Buna telefonumun hoparlörü açık olması sebebiyle arkadaşlarım da şahit oldu. Ben Barış'ın ailesini tanımam ancak beni arayarak küfretmesinin sebebi kız kardeşini sosyal medyadan eklememmiş. Ancak öyle bir şey yok. Barış beni Değirmendere'ye çağırdı. Arkadaşlarım telefon konuşmamıza şahit oldukları için bir olay çıkmaması sebebiyle benimle geldiler. Toplam 8 kişi gittik. Kendisiyle buluştuğumda kolumdan tutarak beni çekiştirdi. Yanlış anlaşılma olduğunu söyledim ancak dinlemedi, hepimize küfürler etti. Bu sırada Halil Kuru, 'yapma, yanlış yapıyorsun' dedi. Daha sonra Barış bıçak çıkararak sağa sola savurdu ve Halil'in sol alt koltuk altını bıçakladı. Bilal'i de bıçakladı. Barış, Uğur'a doğru da hareket edince Uğur silahını çıkarıp havaya ateş etti. O sırada da zaten Barış olay yerinden markete doğru kaçtı" dedi.

"Olayları hatırlamıyorum"

Savunmasında olayları hatırlamadığını söyleyen Barış T. ise "Sezgi bana bayıltıcı su göndermiş. Ben evimin önündeyken 8 kişi arabayla evimin önüne gelerek bana saldırdılar. Sonrasında böyle olaylar oldu, anlamadım ne olduğunu. Daha önce psikolojik tedavi gördüm" diye konuştu.

Rapor istemi

Mahkeme heyeti, sanığın daha önce tedavi gördüğü hastaneden rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi
Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi
Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi
Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi
Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi
Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi
Bana bayıltıcı su verdiler... Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi

Değirmendere, 27 Mart, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bana bayıltıcı su verdiler...' Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bana bayıltıcı su verdiler..." Arkadaşı, kız kardeşini sosyal medyadan takip edince cinayet işledi - Son Dakika
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