ARKADAŞI LİSELİ ERMAN'I KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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ARKADAŞI LİSELİ ERMAN'I KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

02.01.2023 16:30

ELAZIĞ'da lise öğrencisi Ş.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

ELAZIĞ'da lise öğrencisi Ş.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ARKADAŞI LİSELİ ERMAN'I KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARKADAŞI LİSELİ ERMAN'I KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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