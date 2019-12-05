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Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

6 saat önce

Gaziantep'te arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Şahin Aslan, arkadaşı 14 yaşındaki S.A. ile Maho Paşa Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen S.A., yanındaki bıçakla arkadaşı Şahin Aslan'a saldırdı. Aslan aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken S.A. kaçtı. Ağır yaralan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç, sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Aslan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Şahin Aslan, Şehitkamil, Gaziantep, Çağlayan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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