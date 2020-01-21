Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde Ümit B. (40) ile Mehmet Ü. (35), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ü, arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ümit B. ise kendi aracına binerek yaralı şekilde olay yerinden ayrıldı.


Hastaneye giderken tek taraflı kazaya karışan Ümit B'nin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ümit B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmayla Mehmet Ü, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, arkadaşını kendisine küfür ettiği gerekçesiyle bıçakladığını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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