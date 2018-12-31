Son Dakika Haberleri: Arkadaşı Tarafından Kalbinden Bıçaklanan Şahıs Öldü

Arkadaşı Tarafından Kalbinden Bıçaklanan Şahıs Öldü

34 dakika önce

Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan şahıs öldüKARAMAN - Karaman'da arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandığı iddia edilen 29 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan şahıs öldü

KARAMAN - Karaman'da arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandığı iddia edilen 29 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saat 23.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475. Sokak'ta bulunan iki katlı evin bodrum katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde arkadaşları ile birlikte alkol aldığı ileri sürülen Muzaffer Yılmaz ile Samet B. (19), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Samet B., bıçakla Muzaffer Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Evde bulunan diğer arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Samet B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Samet B.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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