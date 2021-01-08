Arkadaşı tarafından soyulduğunu öne sürüp şikayetçi oldu - Son Dakika

Eskişehir'de birlikte seyahat ettiği arkadaşının aracındaki 2 bin 700 TL parasını çaldığını iddia eden şahıs polise şikayetçi oldu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Dede mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş., isimli şahıs lavaboya gitmek için aracını yol kenarına park etti. Birlikte seyahat ettiği arkadaşına ise araçta beklemesini söyleyen H.Ş., ihtiyacını giderdikten sonra U.A.'nın araçtan indiğini fark eden H.Ş., durumdan şüphelenerek araçtaki çantasını kontrol etti. H.Ş., çantasında bulunduğunu öne sürdüğü 2 bin 700 TL parasının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve inceleme başlayan ekipler suçlamaları kabul etmeyen U.A.'yı ifadesi almak üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR