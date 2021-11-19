Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı - Son Dakika

Dün gece Gazi Mahallesi 1369 Sokak'ta iddiaya göre Gürkan Altun (18) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında evinin önünde tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Altun, arkadaşının silahından çıkan kurşunla göğsünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Altun'un cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.