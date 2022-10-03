Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ö. (31) ile arkadaşı D.K., 4 gün önce alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. 4 gündür tartışmaları süren arkadaşlar, bugün sabaha karşı kavga etti. Çıkan kavgada D.K.'nin bombalı tüfekle vurduğu İsmail Ö. ağır yaralanırken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arkadaşı tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika

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