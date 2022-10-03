Arkadaşı tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arkadaşı tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti

03.10.2022 12:04
Arkadaşı tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti

Mersin'de tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'de tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ö. (31) ile arkadaşı D.K., 4 gün önce alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. 4 gündür tartışmaları süren arkadaşlar, bugün sabaha karşı kavga etti. Çıkan kavgada D.K.'nin bombalı tüfekle vurduğu İsmail Ö. ağır yaralanırken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşı tarafından vurulan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika

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