Son Dakika Haberleri: Arkadaşı Yanlışlıkla Tetiğe Dokundu, 16 Yaşındaki Emre Öldü

Arkadaşı Yanlışlıkla Tetiğe Dokundu, 16 Yaşındaki Emre Öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, lise öğrencisi Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A.'ya (17) göstermek için getirdiği pompalı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu göğsünden vuruldu.

Arkadaşı Yanlışlıkla Tetiğe Dokundu, 16 Yaşındaki Emre Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, lise öğrencisi Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A.'ya  (17) göstermek için getirdiği pompalı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Emre yaşamını yitirirken, A.A.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, 13.00 sıralarında,  Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi.  Denizli'de ailesi ile yaşayan Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp, incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, karşısındaki arkadaşı Urhan'ın göğsüne isabet etti. Urhan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşular eve geldiklerinde yerde kanlar içinde yatan Urhan'ı görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Urhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, savcının incelemesinin ardından, Emre'nin cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alıp olay yerine gelen Urhan'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, A.A.A. gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:20 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa
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