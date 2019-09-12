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Arkadaşım Benjamin

1 saat önce

Filmin fragmanı İSTANBUL (AA) "Arkadaşım Benjamin"Tim Trachte'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Arkadaşım Benjamin", sevecen ve iyi kalpli fil Benjamin ile en yakın arkadaşı Otto'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.

Filmin fragmanı İSTANBUL (AA) "Arkadaşım Benjamin"

Tim Trachte'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Arkadaşım Benjamin", sevecen ve iyi kalpli fil Benjamin ile en yakın arkadaşı Otto'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.

Arkadaşım Benjamin

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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