Arkadaşım Benjamin
1 saat önce
Filmin fragmanı İSTANBUL (AA) "Arkadaşım Benjamin"Tim Trachte'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Arkadaşım Benjamin", sevecen ve iyi kalpli fil Benjamin ile en yakın arkadaşı Otto'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Filmin fragmanı İSTANBUL (AA) "Arkadaşım Benjamin"
Tim Trachte'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Arkadaşım Benjamin", sevecen ve iyi kalpli fil Benjamin ile en yakın arkadaşı Otto'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.
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