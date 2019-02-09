Arkadaşım Berna ile Çıtır Çıtır Tahinli Kuru Baklava Yapıyorum | Acayip Tarifler

Selam canlarımBugün sizin için 10 dakika da fırına atabileceğiniz çok pratik bir atıştırmalık tatlı tarifiyle geldim. Bu lezzet aslında çok tehlikeli çünkü bağımlılık yapıyor.

Selam canlarım



Bugün sizin için 10 dakika da fırına atabileceğiniz çok pratik bir atıştırmalık tatlı tarifiyle geldim. Bu lezzet aslında çok tehlikeli çünkü bağımlılık yapıyor. Özellikle ılıkken yerseniz kaç tane yediğinizi anlamıyorsunuz benden söylemesi. Bu tarifimi yaparken arkadaşım @berostoree Berna bana eşlik etti. Berna başarılı bir kadın girişimci. Kişiye özel tasarım defter, çanta ve gömlek tasarlıyor. Harika tasarımları var ve ürün çeşitliliği her geçen gün çoğalıyor. Sayfasına mutlaka göz atın. Belki kendinize belki de sevdiğiniz birine hediye vermek isteyebilirsiniz.

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