Son Dakika Haberleri: Arkadaşımın Aşkı Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Arkadaşımın Aşkı Filmi

1 saat önce

Arkadaşımın Aşkı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Arkadaşımın Aşkı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Arkadaşımın Aşkı Filmi, System.String[]
Mutlu ve huzurlu bir evliliği olan Daniel editör, eşi Isabelle ise bir lisede öğretmendir. Ellili yaşlarını süren Daniel’in hayatı, yıllardır görmediği bir arkadaşı Patrick'le karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Bu güzel tesadüfü bir akşam yemeği ile taçlandırmak isteyen Daniel, Patrick’i evine yemeğe davet eder. Daveti memnuniyetle kabul eden Patrick, yemeğe henüz 30’lu yaşlarında olan yeni kız arkadaşı ile katılır. Yeni misafiri karşısında gören Daniel, adeta büyülenir. Daniel, arkadaşının sevgilisinden ne kadar heyecanlandığını anlayacak kadar kendisini iyi tanıyan İsabelle’in yanında, genç kadınla ilgili hayaller kurmaya başlar ve kendisini büyük bir maceranın içine atar.


Yönetmen: Daniel Auteuil
Senaryo: Florian Zeller
Oyuncular: Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Christina Crevillén, Joffrey Platel, Brigitte Aubry, Sonia Bonny Eboumbou, Monica Ledesma, Eva Chico, Alvaro Martínez Leon, Florence Coste, Zélie Allemoz, Victor Fagarazzi, Nicolas Benetti, Alessandro Santini, Alain Doutey , John Sehil
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Amoureux de ma femme
Yapımcı Firma: Curiosa Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca, İspanyolca
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

Arkadaşımın Aşkı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
Sandrine Kiberlain, Yönetmen, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:36:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşımın Aşkı Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]