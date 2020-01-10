"Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Arkadaşımın yanına gideceğim' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Son Dakika

"Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Mardin'deki arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Tarık Altun'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Mardin'deki arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Tarık Altun'dan 16 gündür haber alınamıyor.


Çınar ilçesine bağlı Başalan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Tarık Altun, 24 Aralık 2019'da evde kahvaltısını yaptıktan sonra Mardin'e arkadaşının yanına gideceğini belirterek evden çıktı. Akşama kadar Altun'dan haber alamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri Tarık Altun'u arama çalışmalarına başladı.


Kardeşinin Mardin'e arkadaşının yanına gideceğini belirterek evden çıktığını belirten Hadi Altun, "Tarık, kahvaltısını yaptı ve evden çıktı. O gün akşama kadar kendine ulaşamadık ve durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Güvenlik güçleri Tarık'ı arıyor, 16 gündür kayıp. Kendisine sesleniyoruz, bizimle iletişime geçsin, kendisini çok merak ediyoruz. Görenlerin de insanlık namına bize ulaşmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
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